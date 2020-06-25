لبنان | سعران لسلعة واحدة… إحذروا ممّا يفعله التجار!

لم يعُد هناك ما يُستغرب، فكلّ يوم نصادف أمورًا عجيبة، لا تحصل في الواقع، وربما لا تحصل في الخيال أيضًا. تفوّقنا على أنفسنا في الإبداع خصوصًَا في الفترة الأخيرة. مع كلّ زيارة الى الأسواق والمحال، نتفاجأ. نرى وجوهًا شاحبة، وأشخاصًا مذهولين، وعيونًا جاحظة، فالأسعار نار… ومع كلّ “غيبة” ترتفع أكثر.

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أصبح معظمنا لا يتفاجأ بالأسعار، فقد تأقلمنا من جديد. لكن وفي بدعة جديدة، اخترع التاجر اللبناني نسبة لزيادة أسعار السلع، أو كما يسمّيها “20 في المئة غلاء”! نعم، 20 في المئة غلاء!

لكن ما هي هذه النسبة وكيف تُحتسب؟

في قاموس البائع، تعني أنّ السعر الذي تجده على السلعة ليس السعر النهائي الذي ستدفعه، إنما هو سعر وهمي، أو أن البائع يحاول امتحان قدراتك الحسابية. فبحسب الأخير، عليك أن تزيد على السعر الموجود على السلعة، “الوهمي”، نسبة 20 في المئة لتجد السعر الحقيقي، النهائي، الذي عليك دفعه.

نستمرّ في عيش حياتنا، التي تمضي غير آبهة بما نختبره، تماماً كما حكومتنا العزيزة التي تعيش في عالمٍ آخر لا يمتّ الى عالمنا بأيّ صلة. نصارع بما تُرك لنا من عتاد، لنعيش على الأقل ولو القليل من حياتنا وشبابنا، والحكومة تصارع بـ”المشط”، كأن ما نواجهه مجرّد عراقيل صغيرة كالتي كان حسان دياب يحاول تسريحها…