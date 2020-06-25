لبنان | لجنة حقوق الانسان درست تعديل القانون المتعلق بانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية، جلسة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور مقررة اللجنة النائبة رلى الطبش والنواب: حكمت ديب، ابراهيم الموسوي، حسن عز الدين، اسعد درغام، قاسم هاشم وديما جمالي. كما حضر الجلسة القاضي ايمن احمد، والقاضية انجيلا داغر عن وزارة العدل، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان فادي جرجس، وعن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بسام القنطار وعلي يوسف. ودرست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 المتعلق بانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوصاية من التعذيب المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 ، موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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