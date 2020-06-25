لبنان | الطقس غدا غائم مع استمرار ارتفاع الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تستمر بالارتفاع في الداخل وعلى الجبال مع ضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و 30 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي المناطق الداخلية، يتحول مساء الى غائم مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع في الداخل وعلى الجبال مع ضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل مع ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 20 ال 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية الى غربية – نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,28 ساعة غروب الشمس: 19,53