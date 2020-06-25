- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
معظم الملاحم في الضاحية الجنوبية أقفلت أبوابها، اعتبارا من اليوم إلتزاما بقرار نقابة اللحامين.
وفي جولة ميدانية، في بعض أحياء الضاحية، تبين أن نسبة كبيرة من الملاحم قد إلتزمت بهذا الإغلاق لعدم القدرة على شراء المواشي بسعر مرتفع نتيجة ارتفاع سعر الدولار الاميركي وتدني قيمة العملة الوطنية.
يشار الى ان الملاحم التي فتحت أبوابها اليوم، لان لدى أصحابها كمية من اللحوم من يوم أمس، وسيعمدون الى بيعها ويقفلون محالهم، لان سعر البيع الجديد يفوق القدرة الشرائية للمواطن، وعليه فأن البضاعة ستفسد ويضطرون الى رميها”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ملاحم في الضاحية أقفلت أبوابها لعدم القدرة على الشراء بأسعار مرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.