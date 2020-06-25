لبنان | الدولار في لبنان يرتفع لمستويات قياسية مقابل الليرة وتوقع الأسوأ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وصباح اليوم “الخميس”، تراوح سعر صرف الدولار في “السوق السوداء” بين 6800 و7000 ليرة في بيروت ومناطق عدة.

بينما حدّدت “مديرية العمليات النقدية” في مصرف لبنان في النشرة اليومية لنهار الخميس الواقع في 25 حزيران 2020

سعر صرف الدولار عند دفع الحوالات النقدية الواردة من خارج لبنان: 3,800 ليرة لبنانية.

هذا وأعلنت “نقابة الصرافين” أن سعر صرف الدولار في مؤسسات وشركات الصرافة اليوم الخميس ما بين 3850 للشراء كحد أدنى، و3900 للبيع كحد أقصى.

ولم تنفع كل محاولات حكومة حسان دياب لخفض سعر صرف الدولار في لبنان الذي تجاوز عتبة الـ6000 ليرة، فالجلسات الطارئة التي عقدتها الحكومة والقرارات التي اتخذتها لم تؤت ثمارها،

كذلك ضخ حاكم مصرف لبنان الدولار في الاسواق، بل على العكس لا يزال سعر الدولار “متلفت” بمنحى تصاعدي.

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سبق ان خرج رئيس مجلس النواب على اللبنانيين بعد الاجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون ودياب، معلنا عن زيادة سعر صرف الدولار رسميا إلى 3200 ليرة،

وتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة الى ما دون 4000 ليرة وصولا إلى 3200،

فيما اصبحت نقابة الصرافين تحدد يوميا سعر شراء الدولار وبيعه بسعر اقل بقليل من 4000 ليرة،

في محاولة لتثبيت سعر الصرف على 3200 ليرة.

ارتفاع سعر صرف الدولار والارتفاع الجنوني للاسعار لم يكف الحكومة،

حيث اقترح وزير الاقتصاد رفع الدعم عن الخبز والمحروقات، في وقت يهرب فيه “حزب الله” المواد الغذائية والمازوت والدولار الى سوريا، ما تسبب بكل الازمات التي يمر بها لبنان.

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