لبنان | إقفال محلات السوبرماركت في بعلبك احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وذلك إحتجاجاً على ارتفاع الأسعار الجنونية للسلع جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وبسبب الخسائر التي يتحمّلها أصحاب السوبرماركت والتعاونيات ومحلات بيع الجملة وحال الضياع التي خلّفتها. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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