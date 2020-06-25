لبنان | عودة الرحلات بالمطار تفتح شهية فحوص “PCR”

وأكدت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لقطاع الخدمات الطبية الأهلية د. فاطمة النجار، لـ «الجريدة»، عدم اعتماد أي مختبرات تابعة للقطاع الطبي الأهلي لإجراء فحص «كوفيد 19» حتى الآن.

وأضافت د. النجار أن الوزارة وضعت شروطا صارمة وبأعلى المواصفات، يجب على جميع المختبرات الأهلية اجتيازها لاعتمادها، مبينة أن هذه المختبرات ستجري فحص PCR فقط، وليس الأجسام المضادة أو غيرها، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن وزارة الصحة قامت بمخاطبة جميع مختبرات القطاع الطبي الأهلي، لإشراك المختبرات المستوفية للمواصفات الفنية في إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا.

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من جهته، كشف استشاري امراض الباطنية بمستشفى دار الشفاء د. محمد الموسوي ان وزارة الصحة خاطبت المستشفيات والمختبرات الخاصة بالسماح لها بإجراء فحوصات اختبار PCR كوفيد 19 بالبلاد، في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة فيروس كورونا، إضافة الى التوسع في الكشف عن الفيروس.

وقال الموسوي، لـ«الجريدة»، إن الكثير من المطارات العالمية أعلنت مطالباتها بإحضار شهادات فحص اختبار PCR كوفيد 19 على المسافرين، وهو الامر الذي ستساهم فيه المستشفيات والمختبرات الخاصة لتوفيرها، لاسيما ان الجهات الحكومية العاملة لاصدار تلك الشهادات تواجه الآن ضغطا كبيرا من المراجعين على المراكز المعلنة، والتي تشكل عائقا كبيرا أمام المسافرين للحصول على تلك الشهادات في وقت محدد، كما هو مطلوب منهم من المطارات المراد السفر اليها، فمثلا لبنان تطلب اجراء الفحص قبل 4 أيام من السفر.

وأوضح الموسوي أن مستشفى دار الشفاء، وفور صدور القرار، قام بمراسلة وزارة الصحة حول جاهزيته لعمل الفحص، وفق آلية العمل المقدمة من الوزارة، إلا أن الأخيرة لم ترد حتى الآن بالموافقة على الآلية المتفق عليها لبدء العمل بها.