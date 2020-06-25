كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 01:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أقدم محتجون على إشعال النار في مستوعبات للنفايات وإطارات وقطعوا الطريق أمام سرايا جونيه وذلك على خلفية التحقيق مع الناشط (د. ف) في فصيلة جونية لقوى الأمن الداخلي بتهمة رمي الحجارة أثناء إشكال حصل الأسبوع الماضي أمام السرايا وإصابة الرائد في قوى الأمن الداخلي ملحم طوق برأسه أثناء الإشكال، وسط تدابير تنفذها القوى الأمنية في المكان. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | محتجّون يشعلون إطارات أمام سرايا جونيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.