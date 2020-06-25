لبنان | فيديو فاضح لعنصر من قوى الأمن يشتم متظاهرة بعبارات نابية

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ليست المرة الاولى التي يشاهد فيها اللبنانيون هكذا امر معيب، من قبل من يجب ان يكونوا معروفين بانضباطهم وحكمتهم وصبرهم، لكن للاسف اصبحنا نشاهد قلة اخلاق ليس لها مثيل.
على المديرية العامة لـ “قوى الأمن الداخلي” ان تتحرك وتعاقب العنصر الذي سولت له نفسه اهانة امرأة “ذنبها” انها تطالب بحقها وحق كل اللبنانيين ومن بينهم العنصر الذي لم يحترم اللباس الذي يرتديه.
بعد الفيديو الذي تداول لعنصر في الجيش شتم الذات الالهية ووجه سلاحه الحي على المتظاهرين، ها نحن امام مهزلة جديدة، تستدعي من المعنيين التدخل فوراً لاعادة الهيبة والاحترام الى المؤسسات الامنية بعد تشويهها من قبل بعض المنتمين اليها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.