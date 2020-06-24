لبنان | بلدية بسابا: تسجيل اصابة بفيروس كورونا في حي السيدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن بلدية بسابا بيان جاء فيه: “تحيطكم بلدية بسابا علما بأنه بتاريخ اليوم تم تسجيل إصابة بفيروس كورونا لأحد ساكني بناية عبدو البويز حي السيدة – مطل بسابا، كما تطمئن الجميع بأنها قد إتَّخذت كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة وللحد من تفشي الوباء” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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