لبنان | مصلحة الليطاني: سنرفع إنتاج معامل توليد الطاقة الكهرومائية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان الآتي: “بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان، سترفع إنتاج معامل توليد الطاقة الكهرومائية التابعة لها في القرعون (عبد العال) والأولي (بولس ارقش) وجون (شارل حلو) إلى حده الأقصى وضمن القدرة الاستيعابية القصوى لنقل المياه (22 مترا مكعبا في الثانية) عبر نفق عبد العال – انان، بحيث يكون انتاج المعامل الثلاثة حوالى 120 ميغاواتا خلال ساعات الذروة اليومية من السادسة مساء حتى منتصف الليل، وبقدرة 65 ميغاواتا خارج ساعات الذروة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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