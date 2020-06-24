لبنان | تحرّكات متنقّلة في المناطق… ما الطرق المقطوعة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عادت التحرّكات الشعبية إلى الشارع مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، وتردّي الأوضاع الاقتصادية. وهذه حال الطرق في المناطق وفق غرفة “التحكم المروري”: – قطع السير على طريق جديتا العالي Advertisements – قطع السير على طريق المصنع عند مفرق راشيا -قطع الطريق أمام السرايا الحكومية في النبطية. – قطع طريق عام بحمدون عند مفرق شانيه بالاتجاهين تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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