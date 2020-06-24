كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار الاتي: “ان الفحوصات المخبرية التي أجريت للموظف السيد حسن خوندي بينت عدم اصابته بفيروس كورونا. لذلك يطلب الى جميع الموظفين العودة الى عملهم في مبنى الوزارة الفياضية كالمعتاد، مع اتخاذ اقصى تدابير الوقاية والحماية. وستقوم الاجهزة المختصة بحملة تعقيم لكامل المبنى ومكاتب الموظفين غدا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الاشغال: لا إصابات بين موظفي الوزارة وعلى الجميع العودة الى عملهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.