لبنان | تحذير من قوى الأمن… الاصابات زادت وكورونا “ما راح”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حذرت قوى الأمن الداخلي اللبنانيين، من ان وباء كورونا لم ينته بعد والاصابات زادت في الايام الاخيرة وقالت عبر حسابها على “تويتر”: “خطر الـ #كورونا ما راح… بلغ عدد الإصابات بلبنان خلال الـ 6 ايام الأخيرة 153 إصابة. #خليك_بعيد بشغلك، محافظ على التباعد الإجتماعي وملتزم وضع الكمامة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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