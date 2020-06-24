لبنان | “اوتيل ديو”: 9 حالات إصابة بكورونا ضمن الطاقم الطبي والتمريضي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

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اعلنت إدارة مستشفى أوتيل ديو – فرانس عن اكتشاف حالة كورونا جديدة لمريضة تعاني من مشاكل صحّية مزمنة وكانت قد أمضت في المستشفى عدّة أسابيع.

ولفتت الى أن وحدة إدارة الأزمات اجتمعت هذا الصباح وطلبت اتّخاذ التدابير والإجراءات التالية:

1-إغلاق تدريجي للوحدة الإستشفائية التي كانت فيها المريضة وإجراء فحوصات لكافّة المرضى الذين كانوا في هذه الوحدة. سوف يتم تعقيم هذه الوحدة وإغلاقها لمدّة 14 يوماً.

2-تمّ إجراء فحص الـPCR لكافّة أفراد طاقم الوحدة، من أطبّاء وأطبّاء مقيمين وطاقم تمريضي، وتبيّن وجود 9 حالات إيجابيّة منهم، بالإضافة إلى نتيجة واحدة غير محدّدة. ويُستكمل إجراء فحوصات إضافية حتى هذه الساعة.

3-تمّ إجراء الفحص لأفراد عائلة المريضة الذين قاموا بزيارتها وتبيّن وجود حالتين إيجابيتين. في هذه المرحلة، يستحيل تحديد مصدر هذه الحالات الّتي كانت بدون أعراض ظاهرة أو ظهرت بأعراض خفيفة. باشر المستشفى بإجراء تحقيق داخلي وتمّ إعلام وزارة الصحة بحسب الإجراءات المعتمدة.

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سيتم القيام بحملة فحوصات على نطاق واسع للمخالطين:

1- سيتم إعادة الاتصال بجميع المرضى الذين غادروا هذه الوحدة منذ 14 يوماً لإجراء فحوصات الـPCR.

2- يُستكمل حاليّاً إجراء الفحوصات للطاقم التمريضي المخالط وطاقم التنظيف (USM).

واوضح المستشفى أنه يبذل أقصى جهوده للسيطرة على هذه العدوى التي لا يزال مصدرها مجهولاً .