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اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان، ان:
“الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية الدكتور غازي وزني عقد اجتماعه الخامس عشر مع صندوق النقد الدولي، في حضور وزير التنمية الإدارية دميانوس قطار والاستشاري القانوني الدكتور بول مرقص وممثلين عن وزارة العدل وفريق من البنك المركزي.
وتمحور الاجتماع حول استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال، على أن تستكمل المشاورات نهار الإثنين”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الاجتماع الـ 15 مع صندوق النقد تمحور حول استراتيجية مكافحة الفساد وتبييض الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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