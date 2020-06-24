لبنان | الاجتماع الـ 15 مع صندوق النقد تمحور حول استراتيجية مكافحة الفساد وتبييض الأموال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان، ان:

“الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية الدكتور غازي وزني عقد اجتماعه الخامس عشر مع صندوق النقد الدولي، في حضور وزير التنمية الإدارية دميانوس قطار والاستشاري القانوني الدكتور بول مرقص وممثلين عن وزارة العدل وفريق من البنك المركزي.

وتمحور الاجتماع حول استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال، على أن تستكمل المشاورات نهار الإثنين”.