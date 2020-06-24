لبنان | بلدية الغبيري: إزالة مخالفة ضمن مدفن بئر حسن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت بلدية الغبيري في بيان، ان: “شرطة البلدية باشرت، منذ ساعات الصباح الاولى، وبمؤازرة من القوى الامنية، ازالة التعدي عن مدفن بئر حسن وإخلائه من شاغليه لتتولى إدارته قبل البلدية والاوقاف الاسلامية من اجل وقف التعدي على حرمة القبور والاموات. وسيصار بعدها الى تسوية أوضاع العقارات المعتدى عليها بالاتفاق مع اصحابها”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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