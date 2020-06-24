كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفاد تقرير غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار انه ولليوم الثاني لم يتم تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا المستجد، واستقر عدد الحالات المسجلة حتى اليوم على78 حالة. وجاء في الجدول البياني للحالات المسجلة منذ 17آذار الماضي:

الحالات الايجابية:12

حالات الشفاء: 66

حالات الحجر المنزلي :233(وافدين ومقيمين). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | غرفة ادراة الكوارث في عكار : لا اصابات جديدة بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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