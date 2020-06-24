لبنان | وقفة لتجار صيدا غداً احتجاجاً على تفلت سعر صرف الدولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قرر المجلس الإداري لـ”جمعية تجار صيدا وضواحيها”، في جلسته الطارئة التي عقدت في مقر الجمعية، تنفيذ وقفة احتجاجية على فلتان سعر صرف الدولار وانعكاسه على القطاعات الاقتصادية والإجتماعية وعدم ايجاد الحلول الناجعة لهذه الأزمة، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس في ساحة النجمة عند مدخل السوق التجاري للمدينة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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