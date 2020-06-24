- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
نفى وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، خلال رعايته حفل افتتاح سوق المزارع الذي أطلقته جمعية “الشجرة الطيبة” في الحدت، “احتمال رفع الحكومة الدعم عن بعض السلع الأساسية”، مؤكدا “ان الحكومة تتجه لتعزيز الدعم لبعض القطاعات الحيوية من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين”.
وأعلن مرتضى “دعم الوزارة فكرة الأسواق الشعبية وتعزيزها من خلال خطط للطوارئ والأمن الغذائي”، مشيرا الى تواصله مع وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي “لدعم هذا التوجه لدى البلديات المقتدرة”.
وكشف مرتضى عن “توسيع مروحة الاتصالات لتصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية منذ بداية الموسم الحالي”، مؤكدا “عدم توفير أي جهد مع السلطات المختصة لمعالجة مشكلة الترانزيت الحاصلة على الحدود الأردنية”.
وقد حضر افتتاح السوق النائب آلان عون، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود ورؤساء بلديات الضاحية الجنوبية والحدت وفاعليات اجتماعية ونقابية واقتصادية.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مرتضى نفى احتمال رفع الحكومة الدعم عن سلع أساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.