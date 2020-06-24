لبنان | محافظ بيروت اوضح تفاصيل ما حصل في العقار 3940 في المدور

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بيانا أوضح فيه تفاصيل ما حصل في العقار الرقم 3940 في منطقة المدور – الأشرفية مساء أمس. وأشار الحافظ عبود الى “أن حرس مدينة بيروت نفذ قرارا قضائيا سابقا بإخلاء العقار الذي تملكه البلدية، ولم يكن التقرير الموجود يلحظ وجود عائلات مقيمة على الأرض المصادرة. وانه بالتشاور مع دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ومعالي وزير الداخلية العميد محمد فهمي، وبعد الإطلاع على الظروف الإنسانية المحيطة بالملف، قرر إرجاء تنفيذ القرار وإعادة دراسته، وهو حريص على عدم التسبب بأذى يطال معيشة البعض في هذه الظروف الإقتصادية الضاغطة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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