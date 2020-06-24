لبنان | اتحادات ونقابات قطاع النقل البري: للاضراب في 9 تموز اذا لم تتحقق المطالب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا قبل ظهر اليوم، في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس وحضور رئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين عبد الامير نجدة، رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان ابراهيم السرعيني، رئيس نقابة اصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس نقابة اصحاب الشاحنات المبردة عمر العلي، رئيس نقابة اصحاب الاوتوبيسات فيليب صقر، رئيس اتحاد الولاء للسائقين احمد الموسوي، رئيس اتحاد نقابات السائقين في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط وحشد من النقابيين والسائقين العموممين .

واعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تنفيذ الاضراب على جميع الاراضي اللبنانية والاعتصام اذا لم تتحقق مطالب القطاع .

استهل الاجتماع، بكلمة لرئيس الاتحادات بسام طليس، أكد فيها “اهمية اللقاء الذي سيعقد يوم غد الخميس في القصر الجمهوري، معتبرا ان “اي لقاء جامع يفيد البلاد وهو افضل من التباعد والقوقعة، التي لا تفيد احد، فالحوار هو اساس لوحدة اللبنانيين” .

وقال:” لقاؤنا اليوم للبحث في كلام اطلقه وزير الاقتصاد والتجارة حول وقف دعم المحروقات والقمح، نقول له لقد قرأنا كتابك الميمون، وليس هكذا تحل الامور، بل بقيام كل مسؤول بواجباته تجاه الناس، ووزارة الاقتصاد دورها مراقبة الاسواق، وضبط الاسعار بالتعاون مع الاجهزة المعنية، ان اتحاداتنا ونقاباتنا تخوض معارك كثيرة ولاسيما في موضوع المساعدات التي حولت الناس الى شحادين، وكلام وزير الاقتصاد هذا صدمنا في هذه الظروف الصعبة والخطيرة، لذلك ندعوه الى سحب مشروعه من التداول، ونطالب رئيس مجلس الوزراء بسحب ملف الوزير نهائيا”.

اضاف :” بالنسبة لموضوع المساعدات المالية للسائقين العموميين، فلن يبقى سائق إلا وسيقبض المساعدة المخصصة له، ونحن نتابع الموضوع مع الجهات المعنية للوصول الى نهاية الامر.”

وكرر طليس “طلب الاتحادات والنقابات باستعادة الدولة لادارة المعاينة الميكانيكية، خصوصا وان وضعها اصبح مخالفا للاعراف والقوانين، داعيا رئيس الحكومة الى “تحمل مسؤولياته، واعادة هذه المؤسسة الى كنف الدولة، لوقف الهدر الحاصل فيها، كما طالبه بوضع خطة النقل على جدول اعمال مجلس الوزراء باسرع وقت ممكن” .

وأكد “ان رئيس الوزراء وعد باقرار مشروع اعفاء السائقين العموميين من رسوم الميكانيك والمعاينة عن العام 2020 ، وطلب الى جميع السائقين عدم تسديد هذه الرسوم عن العام 2020” .

واوضح “ان تعرفة النقل لن تبقى كما هي عليه، والاسبوع المقبل سيكون لنا لقاء مع وزير الاشغال والعامة والنقل لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتعديل هذه التعرفة وفقا للتطورات الجديدة” .

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واعلن “ان اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ستنفذ الاضراب العام، والاعتصام في كل المناطق اللبنانية صباح 9 تموز المقبل اذا لم يتم البت بمطالبها المطروحة، متمنيا على جميع السائقين الاستعداد والتحضير لهذا اليوم “.

وتحدث رئيس نقابة اصحاب الشاحنات شفيق القسيس فأكد “اهمية دور رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجدة النضالي الذي هو قدوة للجميع، داعيا النقابات للسير على خطاه” .

واشار الى ان “السائقين السوريين يعملون على الشاحنات القاطرة والمقطورة التي تحتاج الى اختصاص في قيادتها، وهذا ما لا يتوافر لدى اللبنانيين، ولدينا عدد قليل جدا بالمقارنة مع عدد الشاحنات العاملة” .

وايد القسيس “الدعوة للاضراب والتظاهر والاعتصام في 9 تموز المقبل اذا لم تستجاب مطالب القطاع” .

اما رئيس اتحاد الولاء للسائقين احمد الموسوي فقد دعا رئيس الحكومة الى “استدراك الامور، والسير بخطة واضحة اقتصادية اجتماعية معيشية، تفيد اللبنانيين الذين اصبحوا يفكرون في الهجرة” .

وطالب بـ”وضع حد لشركات النقل غير الشرعية، التي تعمل بصورة غير قانونية، وليس لها مراكز في لبنان، كذلك طالب المسؤولين باستيراد المحروقات من دولة الى دولة وليس بواسطة الشركات” .

وتحدث امين عام اتحاد السائقين العموميين علي محي الدين فشكر الاتحادات والنقابات على تكريم النقابي عبد الامير نجدة على نضاله التاريخي، وطالب “بمعالجة الوضع الاجتماعي والمعيشي لان الناس بدأت تجوع” .