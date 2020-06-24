لبنان | بشرى سارة للشباب اللبناني… 5000 وظيفة لليد العاملة اللبنانية قريباً

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وتوصل المجتمعون إلى البحث في عقد اتفاقية بين البلدين، لإرسال عدد من الشابات والشبان اللبنانيين للتخصص في المطبخ الياباني في اليابان.

واكدوا أن “هذه الخطوة ستؤمن ما يقارب الـ 5000 وظيفة لليد العاملة اللبنانية تغطي حاجة أكثر من 230 مطعما يابانيا في لبنان”.

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عقدت نقابة أصحاب المطاعم المقاهي والملاهي والباتيسري ممثلة بأمين الصندوق عارف سعاده، إجتماعا للجنة المطاعم اليابانية في أوتيل راديسون – فردان لبحث أبرز العراقيل المستجدة التي تعترض سير عملهم من ناحية العمالة الأجنبية والمواد الأولية المستوردة خصوصا بعد أزمة سعر صرف الدولار.

ثم أعلن سعاده عن “عقد اجتماعات متتالية بين وزيرة العمل لميا يمين، ووزير السياحة رمزي المشرفيه، والسفارة اليابانية من جهة، والنقابة من جهة أخرى، آخرها كان لقاء مثمرا في دارة السفير الياباني لدى لبنان تاكيشي أوكوبو، حضره وزيري العمل والسياحة، ورئيس النقابة طوني الرامي، وأمين الصندوق عارف سعاده، أسفر عنه البحث في عقد اتفاقية بين البلدين، لإرسال عدد من الشابات والشبان اللبنانيين للتخصص في المطبخ الياباني في اليابان”.

واكد أن “هذه الخطوة ستؤمن ما يقارب الـ 5000 وظيفة لليد العاملة اللبنانية تغطي حاجة أكثر من 230 مطعما يابانيا في لبنان”.