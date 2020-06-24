لبنان | طقس غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية

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وجاء في النشرة الاتي:
– الحالة العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و30 درجة مئوية.
– الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتحول الى قليل الغيوم مساء.
الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.
الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع في الداخل وعلى الجبال واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.
السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وتكون ضباب محلي على المرتفعات.
– الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 35 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية – غربية نهارا، متقلبة – ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
– الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 05,28 ساعة غروب الشمس: 19,53
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.