لبنان | طقس غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و30 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتحول الى قليل الغيوم مساء.

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع في الداخل وعلى الجبال واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وتكون ضباب محلي على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية نهارا، متقلبة – ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,28 ساعة غروب الشمس: 19,53