لبنان | “العفو الدولية” تُعلق على مثول كيندا الخطيب أمام “العسكرية”

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“القانون الدولي لحقوق الانسان يرفض محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، مهما كانت التهم الموجّهة إليهم. نطالب السلطات القضائية اللبنانية بتحويل قضية كيندا الخطيب فوراً إلى القضاء المدني لينظر فيها قضاة عدليّون”.
ولفتت الى أن “يجب على السلطات اللبنانية التوقّف تماماً عن إخضاع المدنيين للقضاء العسكري”، مشيرة الى “القضاة العسكريّين هم موظفون في وزارة الدفاع، يخضعون للأوامر التنفيذية وبالتالي، فإن المحاكم العسكرية ليس مستقلة”.
وشددت على أن “المحاكم العسكرية تفتقر إلى الشفافية في إجراء التحقيقات وتعليل الأحكام، ولا تتيح للدفاع إلا مساحةً محدودة للاستئناف”.
واعتبرت أن “هذه الشروط تنتهك حق المدنيين بالمحاكمة العادلة”، مشيرة الى أن “يحق لأيّ مدنيّ، مهما كانت تهمته، أن يُحاكم في محكمة مستقلة وحيادية وأن يمتلك الحقّ بالدفاع كاملاً”.
يذكر أن قاضي التحقيق العسكري الأوَّل بالإنابة فادي صوان قد أحال أمس المشتبه بتعاملها مع إسرائيل كيندا الخطيب الى قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا التي تسلمت الملف.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.