لبنان | نقيب مستوردي القمح: إذا رفع الدعم عن القمح فهذا السعر الجديد لربطة الخبز

ولفت في تصريح إذاعي، إلى أنّ “سعر طن ​الطحين​ المدعوم من “​مصرف لبنان​” هو مئة ألف ليرة، لكن إذا رُفع الدعم، فسيصبح حوالي مليوني ليرة”، مشيرًا إلى أنّ “لدينا 13 مطحنة في لبنان، واحدة منهم أقفلت، و5 منها تستورد القمح.، أمّا المطاحن المتبقية فتأخذ القمح من بعضها”.

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وكشف حطيط أنّ “سنويًّا، لبنان بحاجة إلى ما بين 150 و180 مليون ​دولار​ من القمح”، مؤكّدًا أنّه “لا يحصل تهريب لا للطحين ولا للخبز إلى ​سوريا​، والحدود مقفلة”، مبيّنًا أنّ “في الوقت الحاضر أساسًا هناك بعض النقص في القمح، ولكن لا يوجد بعد نقص في الخبز، فلو هناك تهريب للطحين، لكان هناك نقص في الخبز في لبنان”.

الجدير بالذكر ان وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة قدم اقتراحاً الى كل من وزراء المالية والطاقة والصناعة والزراعة لتعديل آلية دعم مادتي البنزين والمازوت والخبز، واستبداله بقسائم توزّع على الذين يحتاجونها حقاً وذلك بهدف ترشيد الانفاق العام، كما سيتم نقل هذه المساعدة الى سائقي المواصلات العامة الفقراء ذوي الدخل والمزارعين والصناعيين. وتهدف هذه الآلية الى توفير دولارات مصرف لبنان واستعمالها لتوسيع مروحة الدعم على السلع الغذائية، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 آب المقبل.