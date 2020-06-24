لبنان | بعد تفلت سعر الصرف.. تعميم جديد لنقابة الصرافين عن استمارة بيع الدولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:16 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أما جديد الأزمة اليوم فهو تعميم مستحدث من نقابة الصرافين حمل الرقم 5 موجّهاً الى شركات ومؤسسات الصرافة فئة (أ) تضمّن استمارة بيع دولار مقابل الليرة. ولتأمين حاجات المواطنين من الدوالر ُيطلب التقيد بما يلي: الافراد: اللبنانيين فقط 1-راتب الخدم الاجنبي المنزلي حد أقصى 300 دولار. مرة شهريا تسدد بتحويل الكتروني. -صورة عن الباسبور الخاص بالخادمة أو الخادم. -صورة التحويل الاكتروني . -صورة عن الاقامة صالحة. -حضور الكفيل شخصياً . -صورة هوية الكفيل. -رقم الهاتف الخلوي للكفيل. 2-تذكرة سفر لشخص واحد: حد أقصى 1000 دولار مرة واحدة. عند إبراز المستندات . -التسديد المباشر من الصيرفي إلى وكالة الطيران. -صورة عن جواز سفر للمسافر مع فيزا صالحة. 3-قسط جامعة خارج لبنان: حد أقصى لقسط الطالب الواحد 2500 دولار. -صورة عن بطاقة الطالب الجامعية. -صورة عن جدولة الاقساط المتوجبة. -صورة عن إيصال تسديد آخر قسط . -صورة بطاقة هوية المعيل في لبنان. 4-تسديد قسط منزل في لبنان: حد أقصى 1000 دولار. مرة شهريا . -صورة عن عقد الشراء مصّدق حسب الاصول. -صورة عن جدولة الدفعات المتوجبة. -صورة عن إيصال تسديد آخر دفعة. Advertisements -صورة بطاقة هوية تاجر البناء / المالك. – حضور صاحب القرض شخصيا . 2/2 2020/6/23 تاريخ 5 رقم تعميم تابع 5-أجار سكن الطالب في الخارج: حد أقصى 1000 دولار وبحسب الدولة. -صورة عقد إيجار السكن مصّدق حسب الاصول. – صورة آخر إيصال تم تسديده إلى المالك. -صورة الاقامة أو فيزا الدراسة على جواز السفر. -صورة بطاقة هوية المعيل في لبنان. -صورة بطاقة الطالب الجامعية. الشركات: لتأمين طلبات شركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بإستثناء التي تضمنتها السلة الغذائية المقررة من قبل وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان. يطلب تأمين المستندات التالية: -سجل تجاري. -إذاعة تجارية. -شهادة تسجيل في وزارة المالية. -هوية صاحب الشركة. -هوية المفّوض بالتوقيع. -رقم الهاتف الارضي. وجهة إستعمال الاموال. -صورة عن آخر طلبية بضاعة من الخارج )Forma Pro .) -صورة عن إشعار آخر حوالة مصرفية إلى الخارج . -صورة عن آخر طلبية بضاعة (Forma Pro (من شركة محلية. -صورة عن إيصال آخر دفعة إلى شركة محلية. ملاحظات: 1-إخراج القيد غير مقبول في جميع المعامالت المذكورة أعلاه. 2-لا يستفيد من الخدمات المذكورة أعلاه من هم دون سن الثامنة عشر. 3- هذا التعميم يلغي التعميم رقم 4 تاريخ 22/6/2 تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد تفلت سعر الصرف.. تعميم جديد لنقابة الصرافين عن استمارة بيع الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.