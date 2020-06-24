كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك انتشل عناصر الدفاع المدني من مركز بلدة القصر قضاء الهرمل جثة الطفلة السورية رقية خضر جمعة 6 سنوات في ساقية فرعية في بلدة حوش السيد على الحدود مع سوريا. وكانت الطفلة فقدت منذ ساعات المساء الاولى وعثر عليها في ساعة متأخرة من هذه الليلة في مياه الساقية . وتم نقل الجثة الى أحد المراكز الطبية بانتظار إشارة النيابة العامة. وتتولى قوى الأمن الداخلي التحقيق بالحادث. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | العثور على جثة طفلة سورية في ساقية بلدة حوش السيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.