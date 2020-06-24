كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن طبيب قضاء الكورة الدكتور ايلي يوسف: ” بعد ورود عدة اتصالات ومراجعات لطبيب قضاء الكورة من عدة بلديات، تستفسرعن وجود عدد من الإصابات بالكورنا في قضاء الكورة ، يهمنا ان نوضح بأنه لا يوجد سوى حالة ايجابيه واحدة وهو من سكان بلدة النخله و محجور حاليا في منزل في منطقة طرابلس وقد اجريت فحوصات pcr لبعض افراد العائلة وبانتظار النتائج” . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حالة ايجابية في بلدة النخله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.