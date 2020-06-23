لبنان | تهافت المواطنين على البنزين في صور

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك شهدت محطات للوقود في صور ومنطقتها تهافتا من المواطنين على شراء مادة البنزين لسياراتهم، تخوفا من ارتفاع الاسعار او فقدان المادة من السوق في الايام المقبلة. كما قامت محطات بتعبئة كل سيارة بعشرين ألف ليرة فقط، فيما أقفلت محطات بعد نفاد مادة البنزين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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