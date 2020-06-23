لبنان | محتجون يقطعون طريق الضنية ـ طرابلس في بلدة مرياطة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أقدم محتجون على قطع الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بمدينة طرابلس في بلدة مرياطة، أمام فرع بنك البحر المتوسط، بالإطارات المشتعلة والحجارة والعوائق الحديدية وشاحنة لنقل السيارات والآليات وضعوها في عرض الطريق وذلك إحتجاجا على تردي الوضع المعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل إنهيار الليرة اللبنانية وانقطاع التيار الكهربائي في شكل مستمر. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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