لبنان | غرفة كوارث عكار : لم يسجل اي اصابة بالفيروس اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك افاد تقرير غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار انه لم يسجل اليوم اي اصابة بفيروس كورونا المستجد، واستقر العدد المسجل في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم على 78 حالة. الحالات الايجابية: 12 (10مقيمين، و2 من الوافدين).

حالات الشفاء: 66.

حالات الحجر المنزلي: 288(وافدين ومقيمين). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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