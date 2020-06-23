لبنان | إطلاق الناشطة هنادي المعلّم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفّذ ناشطون في الحراك المدني وقفة بالقرب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية طالبت بـ”إطلاق الناشطين الموقوفين”، ورفضت “استدعاء الناشطين إلى الفروع الأمنية في قضايا التعبير عن الرأي”. وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” لاحقاً عن إطلاق الناشطة هنادي المعلّم، التي كانت استدعيت صباحاً إلى فرع المعلومات في مبنى المديرية، ولا يزال هناك ناشطان قيد التحقيق. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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