لبنان | حريق في اثار الملعب الروماني في صور

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك شب قبل قليل حريق كبير في اثار الملعب الروماني في صور ولم تعرف اسبابه، ما ادى الى أضرار مادية. وتدخلت على الفور فرق الدفاع المدني حيث سيطرت على النيران قبل ان تمتد الى قلعة قوس النصر والمدرجات الرومانية في ميدان سباق الخيل.

وساهمت الأعشاب اليابسة في توسيع رقعة الحريق وامتدادها الى المعالم الأثرية، حيث نجحت فرق الإطفاء من محاصرة النيران بالتعاون مع فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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