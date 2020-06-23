لبنان | “الحكومة ليست في صدد رفع الدعم عن المازوت”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عقد وزيرا الطاقة ريمون غجر والاقتصاد راوول نعمة مؤتمرا صحافيا مشتركا، وأكد غجر أن “الحكومة ليست في صدد رفع الدعم عن المازوت”، مشددا على “ألا مشكلة في استيراد مادة المازوت”، واضاف: “سنستقبل باخرتين نهاية الأسبوع وستكونان كافيتين للسوق، لكن الاشكالية تكمن في التخزين والاحتكار”. ولفت إلى أن “احتكار مادة المازوت غير قانوني ويعاقب عليه”. من جهته، قال نعمة: “غدا، سنصدر قرارا يلزم الموزعين تقديم جدول في غضون أسبوع عمن تسلم منهم والكمية والسعر. وفي حال التخلف، نتوقف عن إعطائهم المازوت لضبط التوزيع والتهريب”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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