لبنان | بلدية الزرارية: رصد 7 حالات إيجابية وافدة من ساحل العاج

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اشارت بلدية الزرارية، في بيان اليوم، أنه “تم رصد 7 حالات إيجابية بداء الكورونا وافدين من ساحل العاج، ويخضعون للحجر الصحي في منازلهم حسب توصيات وزارة الصحة”. واعلنت انها تقوم “بالإجراءات اللازمة من الرعاية والوقاية”، واهابت بالاهالي “المقيمين التحلي بروح المسؤولية العاطفية والشرعية وأخذ الحيطة والحذر والحد من الإختلاط إلا للضرورة مع إستعمال كل مستلزمات الوقاية والسلامة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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