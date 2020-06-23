لبنان | الأمن العام: توقيف 3 أشخاص للتلاعب بسعر صرف الدولار ومخالفة تسعيرة المازوت

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:
“في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في جونية وجبيل اللبنانيين ف.ت.ب وط.ج.أ يقومان بأعمال الصرافة من دون ترخيص ويتداولان بالدولار الأميركي في السوق السوداء من دون التقيد بسعر الصرف المحدد من نقابة الصرافين، وفي حوزتهما المبالغ المالية المتداول بها.
كما ضبطت دورية من المديرية في تعلبايا اللبناني خ.أ.ص يملك محطة للمحروقات، يقوم ببيع صفيحة المازوت بسعر 18 ألف ليرة لبنانية مخالفا التسعيرة الرسمية.
وبمراجعة المدعي العام المالي، تم توقيفهم جميعا وإحالتهم على مكتب مكافحة الجرائم المالية”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.