لبنان | تعقيم مخيم البداوي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تم اليوم تعقيم مخيم البداوي من قبل حركة فتح، قوات الامن الوطني، كتيبة شهداء البداوي، والدفاع المدني الفلسطيني، وكشافة جنين وكشافة المينا وذلك بعد ظهور إصابتي كورونا في المخيم لعاملين من الجنسية السورية يقطنان فيه. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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