لبنان | القاضية نصار استجوبت ربيع الزين عبر تطبيق zoom

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استجوبت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار الناشط الموقوف ربيع الزين في جلسة عن بعد، دامت ثلاث ساعات متتالية، من خلال برنامج zoom. واشار وكيل الزين المحامي نهاد سلمى الى انه تقدم بطلب لتخلية سبيل موكله. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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