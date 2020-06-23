لبنان | مروج عملة مزيفة ومعاونه في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 22/5/2020 وعلى تقاطع الدخولية – جادة بيار الجميّل، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف كل من ع. ح. (مواليد 1977، لبناني) بجرم ترويج عملة مزيفة وتعاطي المخدرات و ب. ع. (مواليد 1977، لبناني) بجرم تعاطي المخدرات، وبتفتيشهما والسيارة التي كانا على متنها، عثر على: – كمية من العملة المزيّفة

– آلة طباعة خاصة بالتزوير

– كمية من مادة باز الكوكايين وحشيشة الكيف والسالفيا. وسلما مع المضبوطات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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