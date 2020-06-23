لبنان | تعميم جديد من وزارة الداخلية حول استكمال اعمال البناء الحائز اصحابها على تصاريح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي تعميماً جديداً يتعلق باستكمال اعمال البناء الحائز اصحابها على تصاريح بناء: تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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