لبنان | بلدية انفه: لا إصابات في البلدة ولا في أي منتجع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدرت بلدية انفه البيان الاتي: “بعد تداول اخبار عن اصابة احد رواد منتجع مارينا دل سول في انفه بفيروس كورونا، توضح بلدية انفه انه لا وجود لأي اصابة حاليا لا في بلدة أنفه ولا في اي منتجع من المنتجعات الموجودة فيها، والبلدية تتابع منذ بداية الازمة جميع الحالات بالتنسيق مع المراجع المختصة وتعلن عنها في حال وجودها كما تجري فحوصات للاشخاص المحتمل اصابتهم، وقد أجري فحص PCR للشخص المقصود بالاخبار المتداولة وجاءت النتيجة سلبية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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