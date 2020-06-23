لبنان | توقف خطوط الهاتف الثابت والانترنت عن 20 الف مشترك في صور

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شكا أهالي مدينة صور والجوار من توقف خطوط الهاتف الثابت وتعطل الانترنت DSL، بعدما انفجرت وتعطلت المولدات الكهربائية التي تغذي سنترال المدينة، ما ادى الى انقطاع الهاتف عن حوالي عشرين ألف مشترك.
يذكر ان المولدات تم تركيبها في الاساس مستعملة، حسبما أفاد عمال السنترال، وتعاني الكثير من الأعطال.
وناشد الأهالي وزير الاتصالات والمعنيين العمل سريعا على معالجة هذه المشكلة التي تتراكم مع الأزمات الكثيرة التي يعاني منها المواطن اللبناني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.