لبنان | توقف خطوط الهاتف الثابت والانترنت عن 20 الف مشترك في صور

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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شكا أهالي مدينة صور والجوار من توقف خطوط الهاتف الثابت وتعطل الانترنت DSL، بعدما انفجرت وتعطلت المولدات الكهربائية التي تغذي سنترال المدينة، ما ادى الى انقطاع الهاتف عن حوالي عشرين ألف مشترك.

يذكر ان المولدات تم تركيبها في الاساس مستعملة، حسبما أفاد عمال السنترال، وتعاني الكثير من الأعطال.

وناشد الأهالي وزير الاتصالات والمعنيين العمل سريعا على معالجة هذه المشكلة التي تتراكم مع الأزمات الكثيرة التي يعاني منها المواطن اللبناني.