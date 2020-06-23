لبنان | وحدة ادارة الكوارث في صور: لم يسجل اليوم أي إصابة جديدة

كما صدرت نتائج 85 عينة عشوائية تم أخذها في بلدة ديرقانون رأس العين، وذلك بعد تأكد إصابة أحد المواطنين فيها وجاءت جميع الفحوصات سلبية. ولم يسجل اليوم أي حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير.

وصدرت نتائج الفحوص المخبرية ل 3 حالات مشتبهة كانت قد سجلت أمس وهي جميعها سلبية.

وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 85 مصابا، توزعوا على الشكل التالي:

73 حالة وافدة من إفريقيا

3 حالات وافدة من أوروبا

9 حالات محلية (حالة وفاة واحدة)

وقد تماثل 36 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

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واكدت وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، انها “بالتعاون مع طبابة القضاء تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية (PCR) وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية (الدفاع المدني). كما تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى إلتزامهم بالحجر حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

واعلنت الوحدة انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وختمت: “وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل”.