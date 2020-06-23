لبنان | فرنجية: لن نشارك في لقاء بعبدا بعد غد الخميس مع التمني للحاضرين التوفيق

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد حذر سابقاً من عدم حضور اللقاء الوطني.

أوضح زوار رئيس الجمهورية ميشال عون، أن “موعد اللقاء الوطني لا يزال قائماً في موعده الساعة 11 من يوم الخميس، ومن يقاطعه فهذا قراره وليتحمل مسؤولية تغيبه فالمناسبة وطنية وليست اجتماعية للبحث بموضوع اقلق اللبنانيين، وهو التطورات الامنية في بيروت وطرابلس وبعد ردود الفعل التي ظهرت عن المتظاهرين ولامست الخط الاحمر وهو الفتنة”.

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وبحسب الزوار، يعتبر عون أن “التقاء الاطراف على رفض الفتنة وتحصين الوحدة الوطنية هو ابلغ ردّ على اي جهة داخلية او خارجية تعمل على ضرب السلم الاهلي، وهو لن يقبل ان يعود شبح الحرب الأهلية التي دفع اللبنانيون غاليا ثمنها”.

وعن عدم وجود جدول اعمال للقاء، شرح الزوار أنّ “نص الدعوة واضح بحد ذاته وهو يحدد مواضيع البحث ولاسيما بالشق الامني الذي كان سبب هذه الدعوة”. ويقول الزوار ان نص الدعوة جاء فيها، “في اطار متابعة الاوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الاهلي وخاصة في ظل التطورات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الاخيرة”.

وأضاف زوار عون، “3 عناوين للقاء متابعة الاوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة وحماية الاستقرار والسلم الاهلي، الا ان ذلك لا يلغي ان يرغب اي من الحاضرين طرح اي موضوع يراه مكملاً للهدف من اللقاء”.