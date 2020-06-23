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وقد أثارت الأرقام التساؤلات حول إمكانيّة إعادة إعلان التعبئة العامة تجنّباً لتفشّي الفيروس من جديد في مختلف المناطق اللبنانيّة وتخفيف الإختلاط الإجتماعي في الأماكن العامة، خصوصاً أنّه مع الإكتظاظ الذي شهدناه خلال الأيّام الأخيرة على أكثر من كورنيش بحري، كما في المسابح والمطاعم والملاهي الليليّة وإعادة إحياء إحتفالات الزفاف بعد فترة الحجر المنزليّ التي تخطّت الشهرين ونصف الشهر.
وما يدعو للتساؤل أكثر، الـ”فيديو” الذي انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والذي نشرت منه وزارة الصحّة صورة عبر صفحتها الرسميّة على “فايسبوك”، وهو يُظهر الوزير حمد حسن على الأكتاف خلال زيارته بعلبك في استقبال أُقيم على شرفه، علماً أنّ حسن كان دعا مراراً وتكراراً اللبنانيين للإلتزام بالتباعد الإجتماعي.
وكان حسن أعلن أنّ “الوزارة تستعدّ لمرحلة متشدّدة من الإجراءات والجهوزيّة في الخريف المقبل تحسّباً لموجة ثانية أكثر خطراً”. فهل زيادة أعداد المصابين ستفرض الإسراع في هذه الإجراءات والعودة إلى التعبئة العامة مجدداً، وصولاً إلى تأجيل فتح المطار
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كورونا من جديد.. هل تُعلَن التعبئة العامة مرة أخرى ويُعاد النظر بفتح المطار بعد ارتفاع معدل الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.