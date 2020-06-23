لبنان | “دي إيش إل إكسبرس”: إضافة طائرتين جديدتين من طراز بوينج 767-300Fs

وقالت في بيان إن ذلك “يأتي ضمن إطار مساعيها لتعزيز شبكة الطيران الإقليمي التابعة لها وتحسين قدراتها الجوية لتتمكن من دعم المتطلبات اللوجستية في المنطقة بشكل أفضل.

ومن شأن هذه الطائرات المتطورة تقنيا والموفرة للطاقة، والتي ستكون في مقر شركة “دي إتش ال” إكسبرس الرئيسي للطيران الإقليمي في مملكة البحرين، أن تعزز من كفاءة الشركة وقدراتها التشغيلية بشكل أكبر وأفضل، مما يمكنها من تلبية الزيادة الكبيرة في متطلبات العملاء، نظرا إلى ارتفاع حركة البضائع ضمن شحنات معينة خلال هذه الفترة”.

ولفتت الى أن “الطائرتين الجديدتين ستعملان على زيادة حمولة “دي إتش ال” بنسبة تفوق 25 في المئة، ومن شأن ذلك أن يخدم الممرات الحالية عالية الطلب في كل من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وشبه القارة الهندية، حيث تضم هذه المناطق العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للشركة”.

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وقال رئيس “دي إتش ال” للطيران لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ريتشارد غيل، في هذه المناسبة: “تستمر الاستثمارات في تعزيز قوتنا الجوية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يشكل ذلك جزء من استراتيجيتنا للتوسع، الأمر الذي يسهم بتعزيز قدراتنا بين دول المنطقة ويمكننا من خدمة الوجهات الأكثر طلبا بسرعة أكبر وبكل موثوقية وكفاءة، مما يؤدي – في نهاية المطاف – إلى تميز خدماتنا بشكل أفضل، وهو ما يمثل لب نموذج أعمال “دي إتش ال”.

على مدى الأعوام الست الماضية، تمت مضاعفة نقاط اتصال الطيران لشركة “دي إتش ال”، وزيادة عدد رحلاتنا المحلية والدولية ليصل إلى أكثر من 175 رحلة أسبوعيا. لقد واصلنا عملنا بكل جهد من أجل زيادة سعة الشحن في الروابط التجارية الحيوية مثل: مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والأردن، وشرق إفريقيا، ووجهاتنا الآسيوية وغيرها، بغية دعم الاحتياجات اللوجستية المتزايدة لعملائنا والمتمثلة في خلق تواصل أفضل بين تلك المناطق والعالم بشكل عام.”

أضاف: “تعد التجارة الإلكترونية المحرك الرئيسي لأعمالنا ونعمل دائما على مواكبة التغيرات التجارية العالمية والتكيف معها في جميع الظروف. نحن نقوم دائما بدراسة عملياتنا وتوسيع أسطولنا الجوي لنستفيد من النشاط المتزايد بين آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، التي تعد مراكز تجارية حيوية بالنسبة لعملائنا في مختلف أنحاء المنطقة.”

وختم: “عندما تم اتخاذ قرار إضافة طائرات جديدة إلى أسطول “دي إتش ال”، كان أحد معاييرنا الرئيسية هو تقليل تأثيرها على البيئة؛ وذلك دعما لرؤيتنا العالمية وأهداف GoGreen لنصبح أول شركة لوجستية خالية من الانبعاثات بحلول عام 2050”.