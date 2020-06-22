لبنان | تعميم من الطيران المدني حول اجراءات تتعلق بالركاب القادمين إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 يونيو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدر المدير العام للطيران المدني بالتكليف في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت المهندس فادي الحسن تعميما حمل الرقم 2/25 إلى كل شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في المطار حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان ابتداء من 1 تموز، جاء فيه: تعميم المديرية العامة للطيران المدني تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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