كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 يونيو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قطع محتجون مداخل ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية والتقنين الكهربائي القاسي، وأزمة المازوت التي دفعت ببعض أصحاب مولدات الكهرباء الى اطفاء مولداتهم. و في عكار قطع محتجون الطريق العام في وسط مدينة حلبا بالعوائق والإطارات غير المشتعلة، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانقطاع التيار الكهربائي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قطع مداخل ساحة عبد الحميد كرامي والطريق العام في وسط حلبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.