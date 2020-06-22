لبنان | طليس حذر الحكومة من الانزلاق إلى ثورة الرغيف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علق رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس ببيان، على “الوثيقة المسربة المتعلقة برفع الدعم عن بعض المواد الاساسية كالبنزين والمازوت والخبز وغيرها”، متسائلا: “إلى متى؟ وماذا تريدون بعد؟ ألا يكفي السائق عملا لوجه الله وخدمة للمواطن من دون مقابل؟”. وحذر “الحكومة من التهور والانزلاق إلى ثورة الرغيف، إلا إذا كان لدى بعض من فيها نية استعجال الاضطراب الشامل في لبنان، فتعقلوا وتصرفوا بمسؤولية قبل فوات الأوان”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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